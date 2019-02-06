Ученые опровергли пользу одного из способов омоложения

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Переливание крови от молодых доноров не омолодит человека
Переливание крови от молодых доноров не омолодит человека / https://www.medicalnewstoday.com/

Один из способов омоложения, который заключается в переливании крови от молодых доноров, неэффективен, более того – он вредит организму.

Переливание крови от молодого донора не поможет вам жить дольше, а наоборот, может приблизить вас к смерти, пишет The Hill.

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К такому выводу пришел профессор из Нью-Йоркского университета Марк Сигел (Marc Siegel). Он убежден, что при переливании "молодой крови" как антивозрастной терапии, существует риски для здоровья, в частности, организм может просто не принять кровь.

Лечение, которое проводят американские клиники, в основном направлено на старшее поколение. Ученый отмечает, что переливание крови – рискованная процедура, которая способна привести к перенасыщению железом, появлению инфекций, аллергических реакций и даже к затруднению дыхания.

Переливанні крові від молодих донорів не омолодить людину
Переливании крови от молодых доноров не омолодит человека

К тому же, это может вызвать проблемы с иммунитетом, если организм реципиента отклонит донорскую кровь.

В итоге, как утверждает Сигал, люди должны тщательно подумать, прежде чем согласиться на переливанию "молодой крови". Каким бы привлекательным ни казался этот процесс, вы впускаете в себя специфические тела крови другого человека, а это, по словам профессора, это не то же самое, что заполнить бензобак автомобиля.

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Теги: Здоровье Долголетия Лечение
Источник: 24 Канал
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