Ученые опровергли пользу зрительного контакта для улучшения общения

Зрительный контакт "глаза в глаза" считают одним из важнейших инструментов эффективной коммуникации. Однако новое исследование ученых опровергает этот стереотип.

Ученый из австралийского университета Эдит Коуэн и ученый Шейн Роджерс из Университета Кларксона в США считают, что с таким успехом можно смотреть и на ухо, и на лоб, и на любую другую часть головы, пишет журнал Perception.

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Это является хорошей новостью для всех, кто испытывает неловкость и тревогу при прямом взгляде в глаза.

Ученые провели эксперимент, который заключался в серии коротких, 4-минутных диалогов заранее подготовленного исследователя поочередно с каждым из почти 50 добровольцев.

И исследователь, и собеседники использовали специальные очки, которые автоматически отслеживали направление взгляда. В половине случаев исследователь направлял взгляд прямо в глаза собеседнику, а в другой половине – на его рот.

После завершения разговоров участники отвечали на несколько вопросов, которые позволили ученым оценить, насколько понравился им диалог и насколько они были внимательны и заинтересованы собеседником.

Эксперимент не выявил никакой разницы между группами. Более того, участники, которым во время диалога в глаза вообще не смотрели, совсем не чувствовали себя обделенными заинтересованными взглядами.



Главное – смотреть на часть лица собеседника

То есть, люди не слишком чувствительны к определенной точке фокусировки взгляда собеседника на своем лице.

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