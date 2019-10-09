Ученые открыли механизм образования камней в желчном
Наличие камней в желчном пузыре входит в десятку самых распространенных причин госпитализации. Однако, до сих пор не было известно о том, как именно они образуются.
Ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга раскрыли механизм образования камней сразу в трех органах – желчном пузыре, почках и слюнной железе.
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Ученые не только проследили все этапы образования камней, но и предложили новую терапевтическую стратегию лечения.
Предыдущие исследования свидетельствуют, что в процессах зарождения образуются кристаллы, в частности, в случае желчного пузыря – это кристаллы холестерина.
Изучая структуру камней, ученые обнаружили, что они покрыты следами особого типа лейкоцитов, которые имеют название нейтрофильные гранулоциты. Эти клетки – первая линия защиты организма от патогенных агентов, при обнаружении кристаллов они также идентифицируют их как угрозу.
"Атакуя кристаллы, клетки умирают и покрывают кристаллы своим генетическим материалом, имитируя сетку. Затем эта сетка обвивается вокруг кристаллов и объединяет их вместе. Именно так и формируются камни, принимая разную форму".
Образование камней в органах
Изучая образцы желчи, ученые обнаружили, что попадая в липкую среду, сетки соединяются вместе с кристаллами холестерина и кальция.
"Формирование камней в желчном пузыре можно замедлить или даже остановить, если воздействовать на вот эти сетки", – отметил автор исследования Лиус Муньос.
Результаты исследования важны для изучения природы образования других типов камней, например, в почках и слюнной железе, резюмируют ученые, а следовательно – исследования продолжат.
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