Ученые открыли механизм образования камней в желчном

Наличие камней в желчном пузыре входит в десятку самых распространенных причин госпитализации. Однако, до сих пор не было известно о том, как именно они образуются.

Ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга раскрыли механизм образования камней сразу в трех органах – желчном пузыре, почках и слюнной железе.

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Ученые не только проследили все этапы образования камней, но и предложили новую терапевтическую стратегию лечения.

Желчнокаменная болезнь – что это? Желчнокаменная болезнь – это заболевание гепатобилиарной системы обменного характера, что проявляется образованием конкрементов в желчном пузыре (холецистолитиаз), в общем желчном протоке (холедохолитиаз) и реже – в печеночных желчных путях (внутрипеченочный холелитиаз). Это заболевание отмечают у около 10% населения мира. Предыдущие исследования свидетельствуют, что в процессах зарождения образуются кристаллы, в частности, в случае желчного пузыря – это кристаллы холестерина. Изучая структуру камней, ученые обнаружили, что они покрыты следами особого типа лейкоцитов, которые имеют название нейтрофильные гранулоциты. Эти клетки – первая линия защиты организма от патогенных агентов, при обнаружении кристаллов они также идентифицируют их как угрозу. "Атакуя кристаллы, клетки умирают и покрывают кристаллы своим генетическим материалом, имитируя сетку. Затем эта сетка обвивается вокруг кристаллов и объединяет их вместе. Именно так и формируются камни, принимая разную форму".



Образование камней в органах

Изучая образцы желчи, ученые обнаружили, что попадая в липкую среду, сетки соединяются вместе с кристаллами холестерина и кальция.

"Формирование камней в желчном пузыре можно замедлить или даже остановить, если воздействовать на вот эти сетки", – отметил автор исследования Лиус Муньос.

Результаты исследования важны для изучения природы образования других типов камней, например, в почках и слюнной железе, резюмируют ученые, а следовательно – исследования продолжат.

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