Ученые отрицают, что домашние животные могут переносить коронавирус

Не существует никаких доказательств того, что домашние животные могут заболеть коронавирусом. Кошки и собаки также не могут передавать эту инфекцию своим хозяевам.

Миллионам владельцев собак и кошек не стоит беспокоиться о том, что их любимцы заболеют коронавирусом или заразят своих владельцев, пишет The Time.

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На днях в Гонконге у померанского шпица обнаружили наличие коронавируса, результаты этого анализа были "слабоположительными" после мазков из носовой и ротовой полости. У собаки не проявлялись симптомы, но ее взяли на карантин для дальнейших исследований.

Однако ученые из Великобритании подчеркивают, что крайне безответственно публиковать такие новости, поскольку не существует доказательств наличия этого вируса у животных. Распространение непроверенной информации может спровоцировать массовое уничтожение домашних любимцев в некоторых государствах с авторитарным режимом или плохо образованным населением.



Нет подтверждений, что домашние животные могут переносить коронавирус / unsplash.com

Почему у собаки нашли коронавирус?

Скорее всего, положительный тест на вирус у померанского шпица объясняется наличием штамма в его шерсти, но не в крови. Туда он мог попасть от хозяев. Исследователи призывают делать различия между настоящей инфекцией и выявлением "наличия вируса", которое может просто говорить о внешнем загрязнении поверхностей, кожи, волос, шерсти и других биологических структур. Даже относительно этой собаки не доказано, что в ее анализах обнаружен коронавирус.

Существуют рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в которых говорится о том, что основным источником заражения является передача вируса от человека к человеку.

Международная ветеринарная ассоциация мелких животных (WSAVA) также подчеркивает, что нет доказательств, что домашние животные могут заразиться вирусом и передавать его хозяевам.

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 2 марта коронавирусом заболело больше 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни больше 3 тысяч человек, выздоровели – больше 30 тысяч человек.

На протяжении последних дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.

По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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