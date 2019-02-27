Ученые поняли причины загадочной болезни Стивена Хокинга

Выдающийся ученый Стивен Хокинг страдал боковым амиотрофическим латеральным склерозом или болезнью Лу Герига. До недавнего времени ученые не могли понять ее причин.

Во время исследования удалось установить, что при болезни Лу Герига в организме человека мутирует белок убиквилин, из клеток не выводятся отходы метаболизма, сообщает MedicalExpress.

Читайте также: Из-за чего возникает рак сердца

Ученые экспериментально проверили эту теорию: плодовые мушки с мутировавшим геном, который кодирует убиквилин, проявляли симптомы амиотрофического склероза.

Болезнь Лу Герига – что это? это неизлечимое редкое нейродегенеративное заболевание неизвестной этиологии, которое поражает моторную систему.

"Мы очень удивились, когда поняли, что лизосомы у мошек с мутацией не окислялись, а это означает, что ферменты, которые должны перерабатывать отходы метаболизма, не были активированы, и это приводило к накоплению "мусора", – рассказал один из авторов исследования Мумине Шентурк.

Именно это "засорение" и может привести к нейродегенеративным изменениям в мозге.

Когда ученые накормили мошек кислотными наночастицами, чтобы восстановить кислотную среду, процессы очистки в клетке улучшились.

Теперь ученые должны проверить, работает ли такой механизм у млекопитающих.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.