Ученые поняли причины загадочной болезни Стивена Хокинга

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Болезнь Стивена Хокинга
Болезнь Стивена Хокинга / porya-borujerd.blogfa.com

Выдающийся ученый Стивен Хокинг страдал боковым амиотрофическим латеральным склерозом или болезнью Лу Герига. До недавнего времени ученые не могли понять ее причин.

Во время исследования удалось установить, что при болезни Лу Герига в организме человека мутирует белок убиквилин, из клеток не выводятся отходы метаболизма, сообщает MedicalExpress.

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Ученые экспериментально проверили эту теорию: плодовые мушки с мутировавшим геном, который кодирует убиквилин, проявляли симптомы амиотрофического склероза.

 
Болезнь Лу Герига – что это?
это неизлечимое редкое нейродегенеративное заболевание неизвестной этиологии, которое поражает моторную систему.

"Мы очень удивились, когда поняли, что лизосомы у мошек с мутацией не окислялись, а это означает, что ферменты, которые должны перерабатывать отходы метаболизма, не были активированы, и это приводило к накоплению "мусора", – рассказал один из авторов исследования Мумине Шентурк.

Именно это "засорение" и может привести к нейродегенеративным изменениям в мозге.

Когда ученые накормили мошек кислотными наночастицами, чтобы восстановить кислотную среду, процессы очистки в клетке улучшились.

Теперь ученые должны проверить, работает ли такой механизм у млекопитающих.

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Теги: Здоровье Медицина Лечение исследования
Источник: 24 Канал
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