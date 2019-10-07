Ученые предлагают новый способ лечения акне

Микробиом имеет гораздо большее влияние на наше здоровье и вид. Недавно ученые объявили о том, что микробиом значительно влияет на кожу.

В частности, ученые о которых пишут Science Daily, говорят, что сыпь в подростковом и юношеском возрасте, не стоит рассматривать как патологическое состояние, а как естественное состояние кожи, которая адаптируется к новым организмам.

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Как объясняют ученые, сыпь – это воспаление, сопровождающее физиологические изменения кожи в подростковом возрасте. Микробом кожи в этот период меняется, и так она реагирует на новую микрофлору.

А поскольку сальные железы тоже работают усиленно, создается благоприятная для размножения бактерий среда, и количество высыпаний увеличивается.



Чтобы вылечить акне в подростковом возрасте – уравновесьте микробиом

Специалисты говорят, что лечение угрей в подростковом и юношеском периоде должно быть меньше связано с борьбой с сыпью. Вместо этого следует сосредоточиться на том, чтобы уравновесить микробиом и не навредить ему. То есть следить за сбалансированным уровнем рН и беречь кожный барьер.

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