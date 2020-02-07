Ученые предположили, что коронавирус передался человеку от панголинов

Китайские ученые считают, что новый вид коронавируса мог передаться человеку через добытых браконьерами панголинов – животные, которые популярны на черном рынке из-за чешуи и мяса, якобы благодаря своим "лечебным свойствам".

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на китайское телевидение. Специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун изучили тысячу образцов генетического материала.

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Ученые информируют, что геном нового штамма коронавируса, выделенного в панголинов, оказался на 99% идентичен геному коронавируса у больных людей. Исследователи предполагают, что панголины могут быть не единственными промежуточными носителями вируса, и, вероятно, они могли заболеть и от других животных.

В течение последних лет было немало конфискаций у браконьеров нелегально перевезенных панголинов, частей тел животных и их чешуй. Животные внесены в список генетически исчезающих млекопитающих.



Панголин

Ученые пытаются исследовать потенциальных носителей коронавируса и призывают людей не приближаться к диким животным.

Ранее китайские исследователи предполагали, что человек мог заразиться коронавирусом от змеи.

Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV

По состоянию на 7 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 639 человек. Общее количество инфицированных – 31 500 человек по всему миру.

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