Ученые приблизились к объяснению природы лени

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Нашли ген лени
Нашли ген лени / pixabay.com

Среди животных есть активные особи, а есть – ленивые и медленные создания. Лень как особое свойство заложена в геноме.

Это выяснили американские эндокринологи. Об их исследовании пишет Medical Xpress.

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Ученые обнаружили у крыс специфический ген PKIA, связанный с физической активностью. В 2009 году Фрэнк Бут, один из авторов исследования, отобрал для эксперимента 80 самцов и 80 самок крыс. Ученый наблюдал, как грызуны вращают беговые колеса, и на основе экспериментов разделил животных на физически активных и тех, кто уклонялся от нагрузки.

Бут скрещивал "спортсменов" друг с другом, "лентяи" размножались отдельно. Так ему удалось выявить генетические особенности тех и других крыс. Оказалось, что гена PKIA у "ленивых" крыс было меньше.

Вчені знайшли гени ліні
Ученые нашли гены лени

Вероятно, склонность некоторых людей к безделью тоже можно объяснить генетически, но это еще предстоит выяснить.

"Генную терапию осложняет то, что большинство хронических болезней вызваны не только одним геном. Например, в сахарный диабет 2-го типа привлечено более 150 генных вариаций", – сказал Бут.

По его словам, малоподвижный образ жизни является причиной более 40 хронических заболеваний. Исследование "ленивых" генов может помочь в их профилактике.

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Теги: Новости Здоровье Психология Здоровье ДНК Медицина Мир животных
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