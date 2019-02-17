Ученые раскрыли механизм, благодаря которому сон может продлевать жизнь

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Почему сон продлевает жизнь
Почему сон продлевает жизнь / unsplash.com

Ученые не раз доказывали, что недостаточное количество сна приводит к проблемам со здоровьем. Именно поэтому эксперты советуют спать не меньше 7-8 часов в сутки. А вот американским исследователям удалось обнаружить механизм сна, который снижает риск преждевременной смерти.

Исследователи из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что это происходит благодаря выработке противовоспалительных молекул, пишет EurekAlert!.

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Уровень этих молекул снижается из-за недостаточного времени для отдыха.

В эксперименте ученые использовали генетически модифицированных мышей, которые склонны к развитию атеросклероза.

Половина грызунов достаточно спала, а другая половина грызунов имела нарушенный режим сна. У последней группы возникло прогрессивное поражение артерий. У них также повысилось количество бляшек в сосудах на одну треть по сравнению с другой группой мышей.

via GIPHY

Грызуны, пострадавшие от нарушения сна, имели вдвое меньше клеток, которые непосредственно участвуют в развитии воспалительных процессов.

К тому же, в организме мышей с нарушением сна вырабатывалось меньше гормона орексин. Последний участвует в регуляции сна и пробуждения. У тех мышей, которым вводили дополнительные количества орексина, поражение кровеносных сосудов уменьшилась.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Долголетия
Источник: 24 Канал
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