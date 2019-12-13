Ученые рассказали, до какого возраста мозг продуцирует нейроны

83 Читати новину українською
Мозг

Еще недавно наука считала, что мозг растет до определенного момента, но теперь ученые заявляют, что рост нейронов продолжается даже в 100 лет.

Ученые провели обстоятельное исследование, о работе мозга. Новые клетки могут образовываться не только в молодом мозге.

Читайте также: МРТ доказало: смартфоны меняют мозг детей

Новые клетки образуются в мозгу до старости

Образование клеток мозга – это условие для надлежащего выполнения когнитивных функций, ясного ума и хорошей памяти.

И важно стимулировать их появление. К счастью, этого можно достичь с помощью рациона и ежедневных привычек.

Ранее ученые доказали, что настольные игры помогают сохранить мозг в тонусе.

Ранее ученые уже предполагали, что в некоторых участках мозга нервные клетки могут образовываться во взрослом возрасте, а новое исследование свидетельствует о возможности роста молодых клеток в гиппокампе даже у пожилых людей.


Болезни мозга снижают рост новых нейронов

Вероятно, их рост может продолжаться и в глубокой старости, если мозг остается здоровым, и при отсутствии болезни Альцгеймера или других нейродегенеративных процессов.

Ученым из Мадридского автономного университета удалось выяснить, что молодые нейроны могут образовываться даже в тканях мозга в возрасте 100 лет, хотя скорость их роста с возрастом и будет существенно снижаться.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Пожар на единственном авианосце России "Адмирал Кузнецов" погасили: есть погибшие и пострадавшие
сегодня
4178
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье исследования Здоровая жизнь Мозг
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
12 декабря 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 4152
6 декабря 20:43 Как понять, что вам назначили гомеопатию
Олександр Бевза 352
4 декабря 18:58 "Интерактивная тетрадь для психов": что не так с книгой Фреймут
Анастасія Кушпіт 493
4 декабря 16:57 Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют
Олександр Бевза 10054
4 декабря 14:30 Медреформа в Украине: ТОП-5 достижений системы eHealth
Олександр Бевза 446
Новости
Больше новостей
Залиште відгук