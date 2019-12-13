Ученые рассказали, до какого возраста мозг продуцирует нейроны

Еще недавно наука считала, что мозг растет до определенного момента, но теперь ученые заявляют, что рост нейронов продолжается даже в 100 лет.

Ученые провели обстоятельное исследование, о работе мозга. Новые клетки могут образовываться не только в молодом мозге.

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Новые клетки образуются в мозгу до старости

Образование клеток мозга – это условие для надлежащего выполнения когнитивных функций, ясного ума и хорошей памяти.

И важно стимулировать их появление. К счастью, этого можно достичь с помощью рациона и ежедневных привычек.

Ранее ученые доказали, что настольные игры помогают сохранить мозг в тонусе.

Ранее ученые уже предполагали, что в некоторых участках мозга нервные клетки могут образовываться во взрослом возрасте, а новое исследование свидетельствует о возможности роста молодых клеток в гиппокампе даже у пожилых людей.



Болезни мозга снижают рост новых нейронов

Вероятно, их рост может продолжаться и в глубокой старости, если мозг остается здоровым, и при отсутствии болезни Альцгеймера или других нейродегенеративных процессов.

Ученым из Мадридского автономного университета удалось выяснить, что молодые нейроны могут образовываться даже в тканях мозга в возрасте 100 лет, хотя скорость их роста с возрастом и будет существенно снижаться.

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