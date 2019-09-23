Ученые рассказали о пользе сыра для сосудов

Сыр защищает сосуды от вреда, который приносит натрий. Такое действие вероятно, объясняется природными антиоксидантами, которые содержатся в сыре.

Такие выводы сделали ученые в ходе эксперимента. Они попросили участников исследования соблюдать диету с высоким содержанием натрия, поэтому их сосуды начали испытывать определенные дисфункции.

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После того, как участников попросили добавить в рацион четыре порции сыра, проблемы исчезли.

Авторы исследования считают, что открытие поможет минимизировать риски, связанные с чрезмерным потреблением соли.

Вопреки тому, что существует много причин для того, чтобы пытаться уменьшать потребление натрия в еде, для многих людей это не просто.

"Возможно, употребляя в пищу больше молочных продуктов, в частности сыра – хорошая альтернатива, которая поможет снизить риски для сердца и сосудов, это может улучшить их состояние", отмечают авторы исследования.

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