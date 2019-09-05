Ученые рассказали, с кем делиться мечтами, чтобы они сбывались

Если хотите достигать мечтаний – не стоит рассказывать о них всем, кому не лень. Часто люди делятся заветными мечтами с "бесполезными" собеседниками. Но есть простой способ повысить вероятность исполнения желаний.

В ряде исследований специалисты из Университета штата Огайо обнаружили, что люди настойчивее и активнее достигают своих целей, если рассказывают о них тем, кого считают выше по статусу, чем они сами, пишет EurekAlert.

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Но чаще всего о своих мечтах мы беседуем с равными нам собеседниками – а это бесполезно.

Такие результаты противоречат исследованию 2009 года, авторы которого утверждали, что о своих планах лучше никому не рассказывать.

Сейчас Говард Кляйн и его команда обнаружили другую закономерность: "В отличие от того, что вы могли слышать, в большинстве случаев полезнее поделиться своим замыслом, чем не делать этого – но стоит делиться с теми, кого ты уважаешь,

– отметил исследователь.

Механизм Кляйн описывает так: если человек рассказывает о своем замысле тому, кого он уважает, он приложит больше усилий для достижения этой цели, чтобы сохранить свою репутацию в его глазах.

Прийти к таким выводам ученым помогли эксперименты.

В первом эксперименте они обнаружили, что взрослые часто делятся карьерными целями друг с другом, и стремление добиться этих целей выше тогда, когда слушатель занимает высокий статус.

В другом исследовании три группы студентов должны были сидеть перед экранами компьютеров и двигать мышкой на экране максимальное количество раз за отведенное время. Подсчитав результат, они должны были повторить действия, но в этот раз перед началом они записывали свои цели. Также их предупредили, что результат проверит ассистент ученых.

Перед одними участниками ассистент появился одетым в костюм и представился аспирантом факультета экономики, экспертом по исследуемой проблеме (выше по статусу). К другой группе он одел повседневную одежду и сказал, что является студентом местного училища и подрабатывает здесь (ниже по статусу). Третья группа никому не показывала свои цели.

Результаты показали, что первая группа приложила больше усилий для того, чтобы добиться поставленной цели, чем две другие группы. Разницы между показателями второй и третьей групп не было.

Если мнение того, кому вы рассказываете свои цели вам не важно – это никак не влияет на ваше желание достичь успеха, ведь у вас нет для этого достаточной мотивации,

– заявил Кляйн.