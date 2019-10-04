Ученые разрабатывают таблетки, которые заменят тренировки

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Физические нагрузки
Физические нагрузки / entegro.dk

Известно, что физические нагрузки снижают артериальное давление, но многим людям трудно заставить себя регулярно заниматься спортом. Хорошие новости, ведь скоро у них появится альтернатива – молекула, которая имитирует действие диет и физических нагрузок.

 

Ученые из Университета Толедо, США отмечают, что речь о бета-гидроксимасляной кислоте (БОМК).

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Бета-гидроксимасляная кислота хорошо знакома приверженцам кетогенной диеты. БОМК – продукт сжигания жира вместо углеводов.

Предварительные эксперименты показали, что у мышей с высоким артериальным давлением наблюдался пониженный уровень БОМК в крови.

Ученые решили исследовать, можно ли локализовать симптомы гипертонии, повысив концентрацию этой кислоты в организме. Для этого они давали мышам 1,3-бутандиол, который в печени животных естественным путем превращался в БОМК.

Иначе говоря, бутандиол обманывал организм, заставляя его вырабатывать кислоту без необходимости – диеты или физических нагрузок.


Физические нагрузки понижают артериальное давление

Проанализировав данные, ученые пришли к выводам, что 1,3-бутандиол эффективно снижал артериальное давление.

Ученые также отмечают, что препарат еще должен пройти ряд тестов на безопасность и возможные побочные действия.

Однако, исследователи уверены, что таблетки будут эффективны для пациентов, у которых гипертония связана с чувствительностью к соли.

Остальным – все же придется преодолевать лень и делать зарядку.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Медицина Лекарства исследования
Источник: Здоров'я 24
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