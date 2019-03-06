Ученые разрушили миф о вреде вакцины против кори, краснухи и паротита

Масштабное исследование датских ученых не подтвердило связь между вакциной против кори, паротита, краснухи (КПК) и аутизмом у детей.

В исследовании сотрудники Исследовательского института Statens Serum в Копенгагене изучали данные 657 461 ребенка, которые родились в период с 1999 по 2010 год, пишет журнал Annals of Internal Medicine.

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У 95% детей была прививка против КПК. Проанализировав данные, ученые обнаружили, что лишь у 6 517 детей диагностировали расстройства аутистического спектра (РАС).

Расстройства аутистического спектра – что это? Это нарушение нейроразвития при котором возникают трудности в социальном взаимодействии, коммуникации. У людей с диагнозом есть ограниченные, повторяющиеся, стереотипные поведения и интересы. В РАС входит 5 болезней: аутизм, синдром Аспергера, детское дезинтегративное расстройство, синдром Ретта, неспецифическое первазивное нарушение развития (или атипичный аутизм).

Ученые обращали внимание на такие факторы риска, как возраст родителей на момент рождения ребенка, преждевременные роды, низкий вес при рождении, наличие РАС у братьев и сестер новорожденного и вредные привычки матери во время беременности.

Анализ данных показал, что вакцина КПК не повышает шансы на развитие аутизма ни у детей, входящих в группы риска, ни у других детей.



Ученые разрушили миф об осложнениях после введения вакцины КПК

Кроме того, среди девочек, родившихся с 1999 по 2001 год и получавших вакцину, риск аутизма даже немного снизился.

Откуда появился миф о вреде прививки

Миф о связи между вакцинами и аутизмом возник после исследования, которое опубликовали в 1998 году в медицинском журнале The Lancet.

Его автор – Эндрю Уэйкфилд – в 2010 году потерял медицинскую лицензию. А в 2011 году The Lancet отказался от исследования и отозвал публикацию после того, как расследование показало, что Уэйкфилд изменил или исказил информацию о 12 детях, чтобы она подтверждала его теорию.

Добавим, что Министерство здравоохранения Украины рекомендует проводить прививки против КПК двумя дозами – в 12 месяцев и 6 лет.

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