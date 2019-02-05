Ученые разрушили популярный миф о татуировках

Немецкие исследователи из Института когнитивных наук им. Планка разрушили ложное утверждение о том, что людям с татуировкой запрещено идти на процедуру МРТ.

Ученые экспериментальным способом доказали, что наличие перманентных рисунков на коже не вызывает при томографии болевых ощущений, информирует NEJM.

Читайте также: Назвали причину эпидемии рака среди молодых людей

В эксперименте приняли участие 300 человек, которые имели несколько татуировок на теле. Все они прошли процедуру МРТ и рассказали об ощущениях.

МРТ – что это? Магнитно-резонансная томография позволяет получить детальное изображение внутренних органов с помощью магнитного поля. МРТ применяется для обследования: • сосудов и структур головного мозга;

• шейного, грудного, пояснично-крестцевого отделов позвоночника;

• суставов;

• органов брюшной полости;

• органов забрюшного пространства;

• органов малого таза;

• мягких тканей.



МРТ

По словам исследователей, большая часть участников не испытывали никаких побочных эффектов, связанных с татуировками. Врач зафиксировал определенный случай – покалывание на коже, которые были связаны со сканированием. Однако неприятное ощущение исчезло в течение 24 часов и волонтеру не понадобилась медицинская помощь.

Высокочастотное поле направлено на сканирование головного мозга, но оно распространяется и на верхнюю часть тела, где часто есть татуировки. Даже слабое поле в оборудовании для МРТ в 10 тысяч раз сильнее, чем магнитное поле Земли.



Людям с татуировкой не запрещено идти на процедуру МРТ

Благодаря этому эксперименту ученые разрушили сразу два мифа – некоторые чернил содержат железо, которое во время МРТ может вырвать мелкие частички кожи и после процедуры можно получить ожоги.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.