Ученые разрушили популярный миф о татуировках
Немецкие исследователи из Института когнитивных наук им. Планка разрушили ложное утверждение о том, что людям с татуировкой запрещено идти на процедуру МРТ.
Ученые экспериментальным способом доказали, что наличие перманентных рисунков на коже не вызывает при томографии болевых ощущений, информирует NEJM.
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В эксперименте приняли участие 300 человек, которые имели несколько татуировок на теле. Все они прошли процедуру МРТ и рассказали об ощущениях.
• шейного, грудного, пояснично-крестцевого отделов позвоночника;
• суставов;
• органов брюшной полости;
• органов забрюшного пространства;
• органов малого таза;
• мягких тканей.
МРТ
По словам исследователей, большая часть участников не испытывали никаких побочных эффектов, связанных с татуировками. Врач зафиксировал определенный случай – покалывание на коже, которые были связаны со сканированием. Однако неприятное ощущение исчезло в течение 24 часов и волонтеру не понадобилась медицинская помощь.
Высокочастотное поле направлено на сканирование головного мозга, но оно распространяется и на верхнюю часть тела, где часто есть татуировки. Даже слабое поле в оборудовании для МРТ в 10 тысяч раз сильнее, чем магнитное поле Земли.
Людям с татуировкой не запрещено идти на процедуру МРТ
Благодаря этому эксперименту ученые разрушили сразу два мифа – некоторые чернил содержат железо, которое во время МРТ может вырвать мелкие частички кожи и после процедуры можно получить ожоги.
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