Ученые разрушили популярный миф о татуировках

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Ученые разрушили популярный миф о татуировках
Ученые разрушили популярный миф о татуировках / unsplash.com

Немецкие исследователи из Института когнитивных наук им. Планка разрушили ложное утверждение о том, что людям с татуировкой запрещено идти на процедуру МРТ.

Ученые экспериментальным способом доказали, что наличие перманентных рисунков на коже не вызывает при томографии болевых ощущений, информирует NEJM.

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В эксперименте приняли участие 300 человек, которые имели несколько татуировок на теле. Все они прошли процедуру МРТ и рассказали об ощущениях.

 
МРТ – что это?
Магнитно-резонансная томография позволяет получить детальное изображение внутренних органов с помощью магнитного поля. МРТ применяется для обследования:
• сосудов и структур головного мозга;
• шейного, грудного, пояснично-крестцевого отделов позвоночника;
• суставов;
• органов брюшной полости;
• органов забрюшного пространства;
• органов малого таза;
• мягких тканей.

МРТ
МРТ

По словам исследователей, большая часть участников не испытывали никаких побочных эффектов, связанных с татуировками. Врач зафиксировал определенный случай – покалывание на коже, которые были связаны со сканированием. Однако неприятное ощущение исчезло в течение 24 часов и волонтеру не понадобилась медицинская помощь.

Высокочастотное поле направлено на сканирование головного мозга, но оно распространяется и на верхнюю часть тела, где часто есть татуировки. Даже слабое поле в оборудовании для МРТ в 10 тысяч раз сильнее, чем магнитное поле Земли.

Людям з татуюванням не заборонено йти на процедуру МРТ
Людям с татуировкой не запрещено идти на процедуру МРТ

Благодаря этому эксперименту ученые разрушили сразу два мифа – некоторые чернил содержат железо, которое во время МРТ может вырвать мелкие частички кожи и после процедуры можно получить ожоги.

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Теги: Здоровье исследования Лечение
Источник: 24 Канал
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