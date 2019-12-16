Сделали новое открытие относительно причин развития деменции

27 Читати новину українською
Деменция не является генетическим заболеванием / pixabay.com

До сих пор считали, что болезнь Альцгеймера является генетическим заболеванием. Однако, теперь ученые провели исследование с идентичными близнецами и обнаружили, что это ложное утверждение. ДНК не "гарантирует" развитие болезни.

Канадские ученые провели первое исследование по изучению природы болезни Альцгеймера среди идентичных (однояйцевых) тройняшек. На время исследования им было 85 лет, они страдали гипертонией, у двоих была диагностирована болезнь Альцгеймера в возрасте 73 и 76 лет, а также наблюдалось обсессивно-компульсивное расстройство.

Читайте также: Какой тип масла лучше всего влияет на мозг и поможет больным с деменцией

Как проходил эксперимент

Исследователи оценили последовательность генов и биологический возраст клеток организма (по клеткам крови) у трех добровольцев и их детей. У одного из участников эксперимента также была болезнь Альцгеймера, которую обнаружили в возрасте 50 лет, а другой был здоров. Оба родились от отца с болезнью Альцгеймера.

Начало болезни Альцгеймера у тройняшек ученые объяснили мутацией в гене APOE4, которая была у них выявлена. Однако такие выводы не могли объяснить болезнь у одного из детей, у которого болезнь началась раньше.

У родителей наблюдалось медленное прогрессирование заболевания, а у ребенка деменция приобрела тяжелую форму уже через пять лет.

Впоследствии авторы обнаружили, что биологический возраст клеток тройняшек был на 6-10 лет ниже их фактического возраста по паспорту. И наоборот, у ребенка с ранним началом болезни Альцгеймера клеточный возраст был на 9 лет больше, что указывало на ускоренные процессы старения в организме.

Результаты показывают, что генетический код человека не означает неизбежного развития болезни с возрастом. А следовательно, это дает надежды для людей, у которых в семейном анамнезе есть случаи болезни Альцгеймера, не заболеть,
– заявила автор исследования Моррис Фридман.


Деменция болезнь, лечения которой пока нет/Фото: Unsplash

Ученые продолжат работать с этой уникальной семьей, чтобы определить другие характерные для болезни признаки.

Например, концентрацию бета-амилоидных бляшек в мозге, которые являются главными биомаркерами болезни. Также команда выяснит, влияет ли биологический возраст на отсрочку или ускорение недуга.

К другим факторам, помимо генетической предрасположенности, относится влияние окружающей среды и способ жизни человека, которые могут повысить или снизить риски развития болезни Альцгеймера.

Например, недостаток сна повышает такую вероятность, а здоровая диета и спорт снижают риски.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Когда День святого Николая в Украине: дата праздника
сегодня
7326
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лечение ДНК болезнь Альцгеймера
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
12 декабря 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 4459
6 декабря 20:43 Как понять, что вам назначили гомеопатию
Олександр Бевза 415
4 декабря 18:58 "Интерактивная тетрадь для психов": что не так с книгой Фреймут
Анастасія Кушпіт 613
4 декабря 16:57 Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют
Олександр Бевза 10227
4 декабря 14:30 Медреформа в Украине: ТОП-5 достижений системы eHealth
Олександр Бевза 510
Новости
Больше новостей
Залиште відгук