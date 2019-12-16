Сделали новое открытие относительно причин развития деменции

До сих пор считали, что болезнь Альцгеймера является генетическим заболеванием. Однако, теперь ученые провели исследование с идентичными близнецами и обнаружили, что это ложное утверждение. ДНК не "гарантирует" развитие болезни.

Канадские ученые провели первое исследование по изучению природы болезни Альцгеймера среди идентичных (однояйцевых) тройняшек. На время исследования им было 85 лет, они страдали гипертонией, у двоих была диагностирована болезнь Альцгеймера в возрасте 73 и 76 лет, а также наблюдалось обсессивно-компульсивное расстройство.

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Как проходил эксперимент

Исследователи оценили последовательность генов и биологический возраст клеток организма (по клеткам крови) у трех добровольцев и их детей. У одного из участников эксперимента также была болезнь Альцгеймера, которую обнаружили в возрасте 50 лет, а другой был здоров. Оба родились от отца с болезнью Альцгеймера.

Начало болезни Альцгеймера у тройняшек ученые объяснили мутацией в гене APOE4, которая была у них выявлена. Однако такие выводы не могли объяснить болезнь у одного из детей, у которого болезнь началась раньше.

У родителей наблюдалось медленное прогрессирование заболевания, а у ребенка деменция приобрела тяжелую форму уже через пять лет.

Впоследствии авторы обнаружили, что биологический возраст клеток тройняшек был на 6-10 лет ниже их фактического возраста по паспорту. И наоборот, у ребенка с ранним началом болезни Альцгеймера клеточный возраст был на 9 лет больше, что указывало на ускоренные процессы старения в организме.

Результаты показывают, что генетический код человека не означает неизбежного развития болезни с возрастом. А следовательно, это дает надежды для людей, у которых в семейном анамнезе есть случаи болезни Альцгеймера, не заболеть,

– заявила автор исследования Моррис Фридман.



Деменция болезнь, лечения которой пока нет/Фото: Unsplash

Ученые продолжат работать с этой уникальной семьей, чтобы определить другие характерные для болезни признаки.

Например, концентрацию бета-амилоидных бляшек в мозге, которые являются главными биомаркерами болезни. Также команда выяснит, влияет ли биологический возраст на отсрочку или ускорение недуга.

К другим факторам, помимо генетической предрасположенности, относится влияние окружающей среды и способ жизни человека, которые могут повысить или снизить риски развития болезни Альцгеймера.

Например, недостаток сна повышает такую вероятность, а здоровая диета и спорт снижают риски.