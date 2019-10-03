Ученые создали бактерию, которая вырабатывает галлюциноген: для чего это нужно

Американские ученые научились получать из бактерий психоделик псилоцибин, содержащийся в галлюциногенных грибах. Они создали бактерию, производящую вещество в огромных количествах.

Около 200 видов грибов содержат псилоцибин – вещество, изменяющее сознание. Ученые полагают, что псилоцибин имеет большой потенциал для лечения депрессии и других психических расстройств, пишет Metabolic Engineering.

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Но выращивать грибы в промышленных масштабах трудно, поэтому исследователи ищут другие способы производства. Александра Адамс, Эндрю Джонс и другие ученые из Университета Майами предложили в качестве альтернативы метаболическую инженерию.

Этот метод заключается в конструировании организмов, трансгенные клетки которых производят новые биохимические реакции. Основой для экспериментов послужила кишечная палочка – бактерия, которую легко вырастить в лаборатории.



Псилоцибин можно использовать для лечения депрессии

Бактерии пересадили гены гриба Psilocybe cubensis. Ученые определили штамм бактерий, которые производят наибольшее количество псилоцибина, и назвали его pPsilo16.

Они дублировали этот штамм и выяснили условия, при которых бактерии активно вырабатывают необходимое соединение. Исследователи увеличили темпы производства псилоцибина до 1,16 г на литр. Это самый высокий результат среди генетически модифицированных организмов.

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