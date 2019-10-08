Ученые создали капсулу, которая может заменить инъекции инсулина
Капсула беспрепятственно проходит через пищевод, желудок и печень и выпускает инсулин лишь тогда, когда попадает в тонкую кишку.
Попытки давать пациентам инсулин в форме таблеток провалились, поскольку они рано растворяются и выделяют гормон в ненужном месте. Однако исследователи Массачусетского технологического института сумели-таки создать капсулу, которая может завершить дело до конца, сообщает Daily Mail.
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Капсула уже успешно прошла испытания на свиньях. Она размером 30 миллиметров и ее защитный слой успешно проходит через желудок из-за устойчивого полимерного покрытия.
Впоследствии капсула доходит до тонкой кишки, где защитный слой разрывается, после чего основное содержание раскрывается на три "лепестка".
Капсула от диабета раскрывается в желудке и содержит иглы на кончиках
На каждом из трех "лепестков" есть микроиглы длиной 1 миллиметр. Они прижимаются к кишечной стенке и вводят инсулин в кровь. Через несколько часов абсолютно вся капсула растворяется в организме.
Исследовательская группа надеется, что этот препарат действительно сможет помочь больным людям в будущем.
Как работает капсула от диабета
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