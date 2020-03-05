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Ученые создали компьютер для установки в сердце человека

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Ученые создали новый крошечный компьютер для имплантирования прямо в сердце. Они утверждают, что устройство может помочь миллионам людей, страдающим сердечной недостаточностью.

Устройство, которое называется V-LAP, собирает данные о кровяном давлении из правого предсердия. Об этом сообщает издание BBC.

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Крошечный компьютер отправляет врачам данные, с помощью которых медики могут лучше назначить лечение.

До сих пор мы не имели возможности получать такие данные. Но теперь мы можем назначить правильные лекарства на ранней стадии, что смягчит симптомы и радикально уменьшит необходимость идти в больницу,
– заявил врач Захарий Виннетт.

Как выглядит устройство для установки в сердце?

Компьютер имеет форму трубки, которая позволяет ему без проблем пройти через вены пациента. Медики делают прокол между левым и правым предсердием. Попав в правильное место внутри сердца, устройство раскрывается, чтобы закрепиться.

Устройство заряжается от пояса, который пациент надевает снаружи.

По словам директора Vectorious Medical Technologies Орена Гольдштейна, ученые разработали собственную технологию, которая делает возможной цифровую передачу данных без использования батареи.

Было ли устройство имплантированно в сердца людей?

Сейчас медики еще ищут добровольцев для продолжения клинических испытаний компьютера.

Одним из первых пациентов, которому установили устройство, стал 71-летний британец Эндрю.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Техно Здоровая жизнь Искусственный интеллект
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