Ученые создали нейросеть, которая определяет посттравматический синдром по голосу

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Ученые создали нейросеть, которая определяет посттравматический синдром по голосу
Ученые создали нейросеть, которая определяет посттравматический синдром по голосу / Фото из открытых источников

Американские ученые создали нейросеть, которая может определять наличие посттравматического стрессового расстройства по голосу. Ее точность достигает почти 90%.

Для этого исследователи провели расширенные интервью с полусотней добровольцев, принимавших участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане, и страдающих от посттравматического синдрома. Об этом сообщило научное издание EurekAlert.

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На основе специальных исследований, в частности анализа языковых особенностей, характерных для людей с синдромом: монотонная речь, слабые интонации, сниженная живость разговора, и научили нейросеть. Это стрессовое расстройство появляется у людей, которые пережили психотравмирующее событие: например, насилие или активные боевые действия.

Теперь его (посттравматический синдром – 24 канал) смогут определить просто общаясь с человеком по телефону. Если показатель будет превышать около 8 или 8 с половиной, то человек это увидит. Именно так это будет работать,
– рассказал исследователь департамента психиатрии Евгений Ласка.

То есть программное обеспечение анализирует слова в сочетании с частотой, ритмом, тоном и артикуляционными характеристиками языка. А для вывода о состоянии человека обращает внимание на эмоции, чувства, психическое здоровье и качество связи.

Что такое посттравматический синдром?
Это психическое расстройство, разновидность невроза, возникающего в результате переживания одной или нескольких психотравмирующих событий. ПТСР может возникать не только в военных или ветеранов, но и в любого человека, пережившего серьезную травму или шокирующее событие в своей жизни.

По мировым данным, количество тех, кто имеет ПТСР (среди участников боевых действий) – колеблется где-то от 6% до 20% от числа всех, кто прошел войну.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Новости Техно Медицина Депрессия Стресс
Источник: 24 канал
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