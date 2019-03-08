Ученые создали вдвое более крепкие зубные пломбы

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Ученые создали вдвое более крепкие зубные пломбы по сравнению с традиционными
Ученые создали вдвое более крепкие зубные пломбы по сравнению с традиционными / myidealdental.com

Американская группа ученых из Орегонского университета здоровья и наук разработала зубные пломбы на основе материала, из которого изготавливают автомобильные бамперы. Они вдвое прочнее по сравнению с традиционными пломбами.

Речь идет о тиоуретане, который отличается повышенной прочностью, пишет Daily Mail.

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Изготовленные на основе этого вещества зубные пломбы оказались в два раза более прочными, в сравнении со стандартными.

К слову, привычные пломбы разрушаются в течение 7-10 лет. Они могут растрескиваться в процессе жевания. Из-за этого бактерии проникают внутрь зуба и разрушают его изнутри. Каждый раз это ослабляет зуб.

Вчені створили вдвічі міцніші зубні пломби у порівнянні з традиційними

Ученые создали вдвое более крепкие зубные пломбы по сравнению с традиционными

Крепче по качеству материалы для зубных пломб помогут решить эту проблему и продлить жизнь зуба.

Устойчивость новых пломб доказали во время 6-месячного эксперимента. На все это время образец был помещен в емкость, которая имитирует среду полости рта. Выяснилось, что в сравнении с актуальными на сегодняшний день пломбами, прочность нового соединения выше на 30%.

Ученые отмечают, что разработали клей, который тоже повышает прочность пломбы. Он содержит специфический вид полимера под названием метакриламид. Последний является очень устойчивым к воздействию воды, бактерий и ферментов во рту.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение исследования Стоматология
Источник: 24 Канал
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