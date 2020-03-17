Ученые стерли память мухе: как это поможет людям

Исследователи из Токийского университета нашли способ стереть часть долговременной памяти мухе-дрозофиле. Насекомое на долгое время оставили в темноте.

Если самец мухи-дрозофила давно не спаривался, это закрепляется в его долговременной памяти как травмирующее воспоминание.

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Со временем он просто перестает ухаживать за самками. Но ученые обнаружили, что если самец проведет в полной темноте как минимум два дня, воспоминание исчезает, и он ведет себя как раньше.

Это первое подтверждение того, что свет играет очень важную роль в поддержании памяти. Биологи смогли определить молекулярный процесс, ответственный за этот эффект – он связан с белком, который отвечает за память и обучение.



Этот способ поможет людям забывать травматический опыт / unsplash.com

Какова польза этого открытия?

Ученые говорят, что их открытие в будущем может стать основой для методов лечения, которые способны избавить людей от травматических воспоминаний. Это можно будет сделать при помощи воздействия внешних факторов, а не только медикаментов.

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