Ученые успешно протестировали вакцину против рака

Исследователи из США успешно протестировали на пациентах вакцину, которую они самостоятельно разработали, против рака толстой и прямой кишки.

Эта вакцина помогает уберечь организм от развития вторичного рака, пишет Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

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Статистика свидетельствует, что каждый второй с данным видом онкологии страдает от рецидивов.

Сначала доклинические испытания провели на грызунах, они изучили работу вакцины. После чего проверили препарат на 10 людях с раком толстой кишки первой и второй стадии.

Добровольцам ввели вакцину, а потом брали кровь через 30, 90 и 180 дней после иммунизации. Испытуемые отметили, что в месте укола возникал дискомфорт.

После введения вакцины у пациентов выработались антитела и клетки Т-киллеры. Они влияют на белок, который обнаруживается в злокачественных опухолях.

Вакцина не привела к серьезным побочным последствиям.

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