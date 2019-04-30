Ученые успешно протестировали вакцину против рака

119 Читати новину українською
Ученые успешно протестировали вакцину против рака (иллюстрация)
Ученые успешно протестировали вакцину против рака (иллюстрация) / eastvalleytribune.com

Исследователи из США успешно протестировали на пациентах вакцину, которую они самостоятельно разработали, против рака толстой и прямой кишки.

Эта вакцина помогает уберечь организм от развития вторичного рака, пишет Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

Читайте также: Какой продукт увеличивает риск преждевременной смерти на 50%

Статистика свидетельствует, что каждый второй с данным видом онкологии страдает от рецидивов.

Сначала доклинические испытания провели на грызунах, они изучили работу вакцины. После чего проверили препарат на 10 людях с раком толстой кишки первой и второй стадии.

Добровольцам ввели вакцину, а потом брали кровь через 30, 90 и 180 дней после иммунизации. Испытуемые отметили, что в месте укола возникал дискомфорт.

После введения вакцины у пациентов выработались антитела и клетки Т-киллеры. Они влияют на белок, который обнаруживается в злокачественных опухолях.

Вакцина не привела к серьезным побочным последствиям.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах
сегодня
14345
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Вакцина Онкозаболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
27 апреля 15:41 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 16005
Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
26 апреля 16:00 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач 798
Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
25 апреля 21:01 Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
Світлана Попова 3785
Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
22 апреля 10:48 Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
523
Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
20 апреля 15:41 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
Оксана Вербіцька 2263
Новости
Больше новостей
Залиште відгук