24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Ученые уточнили продолжительность инкубационного периода китайского коронавируса

179 Читати новину українською
Инкубационный период коронавируса nCoV / nytimes.com

Специалисты определили среднюю продолжительность инкубационного периода 2019-nCoV, впрочем отмечают, что она может отличаться в зависимости от человека.

Средняя продолжительность инкубационного периода заболевания составляет 5,2 дня, сообщает New England Journal of Medicine.

Актуально: Коронавирус из Китая: последние новости

Эти выводы подтверждают результаты исследования, которое накануне провели в Нидерландах. Нидерландцы указали, что средняя продолжительность инкубационного периода китайского коронавируса nCoV – 5,8 суток.

 
Инкубационный период – это
Инкубационный период, так называемый скрытый период или период окна – это промежуток времени между моментом заражения и проявлением первых симптомов. Поскольку в период инкубационного периода человек не испытывает симптомов, то может не догадываться о болезни, но уже передавать инфекцию.

Китайський коронавірус: інкубаційний період
Инкубационный период коронавирус nCoV / Unsplash

Прежде чем сделать такие выводы, китайские ученые изучили данные 425 пациентов и проследили за 10 пациентами с коронавирусом 2019 nCov. Благодаря этим данным специалисты определили, что число зараженных коронавирусом людей удваивается в среднем каждые 7,4 суток, и в среднем каждый больной человек заразил 2,2 человека.

И хотя последний показатель не сигнализирует о возникновении эпидемии, впрочем он является полезной мерой безопасности. Базовое репродуктивное число вируса 2019 nCoV ниже, чем у кори (около 10), немного выше, чем у сезонного гриппа (1,3) и примерно похоже на вспышку атипичной пневмонии (SARS) в 2002-2003 годах (около 3).

Кроме того, исследователи установили, что передача коронавируса от человека к человеку впервые состоялась в середине декабря 2019 года.

Напомним, что инкубационный период китайского коронавируса согласно данным ВОЗ составляет от 2 до 12 дней, а согласно данным CDC – от 2 до 14.

К теме: Китайский коронавирус 2019-nCoV: симптомы

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Билборды с российской пропагандой Катющенко: полиция задержала подозреваемых – фото, видео
сегодня
4158
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Коронавирус 2020 исследования Инфекция
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
27 января 10:23 Как живет украинский студент в эпицентре вспышки коронавируса и что делает посольство: эксклюзив
Анастасія Кушпіт 5624
24 января 18:54 Как китайцы реагируют на смертельный коронавирус: эксклюзивный комментарий
Богдан Мірошниченко 3547
21 января 18:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 4285
21 января 15:30 Птичий грипп у людей: симптомы и пути заражения
Анастасія Манюхіна 2181
21 января 10:51 Польза и значение объятий для человека: объяснение психолога
Юлія Девда 1825
Новости
Больше новостей
Залиште відгук