Ученые уточнили продолжительность инкубационного периода китайского коронавируса

Специалисты определили среднюю продолжительность инкубационного периода 2019-nCoV, впрочем отмечают, что она может отличаться в зависимости от человека.

Средняя продолжительность инкубационного периода заболевания составляет 5,2 дня, сообщает New England Journal of Medicine.

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Эти выводы подтверждают результаты исследования, которое накануне провели в Нидерландах. Нидерландцы указали, что средняя продолжительность инкубационного периода китайского коронавируса nCoV – 5,8 суток.

Инкубационный период – это Инкубационный период, так называемый скрытый период или период окна – это промежуток времени между моментом заражения и проявлением первых симптомов. Поскольку в период инкубационного периода человек не испытывает симптомов, то может не догадываться о болезни, но уже передавать инфекцию.



Инкубационный период коронавирус nCoV / Unsplash

Прежде чем сделать такие выводы, китайские ученые изучили данные 425 пациентов и проследили за 10 пациентами с коронавирусом 2019 nCov. Благодаря этим данным специалисты определили, что число зараженных коронавирусом людей удваивается в среднем каждые 7,4 суток, и в среднем каждый больной человек заразил 2,2 человека.

И хотя последний показатель не сигнализирует о возникновении эпидемии, впрочем он является полезной мерой безопасности. Базовое репродуктивное число вируса 2019 nCoV ниже, чем у кори (около 10), немного выше, чем у сезонного гриппа (1,3) и примерно похоже на вспышку атипичной пневмонии (SARS) в 2002-2003 годах (около 3).

Кроме того, исследователи установили, что передача коронавируса от человека к человеку впервые состоялась в середине декабря 2019 года.

Напомним, что инкубационный период китайского коронавируса согласно данным ВОЗ составляет от 2 до 12 дней, а согласно данным CDC – от 2 до 14.

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