Ученые уточнили продолжительность инкубационного периода китайского коронавируса
Специалисты определили среднюю продолжительность инкубационного периода 2019-nCoV, впрочем отмечают, что она может отличаться в зависимости от человека.
Средняя продолжительность инкубационного периода заболевания составляет 5,2 дня, сообщает New England Journal of Medicine.
Актуально: Коронавирус из Китая: последние новости
Эти выводы подтверждают результаты исследования, которое накануне провели в Нидерландах. Нидерландцы указали, что средняя продолжительность инкубационного периода китайского коронавируса nCoV – 5,8 суток.
Инкубационный период коронавирус nCoV / Unsplash
Прежде чем сделать такие выводы, китайские ученые изучили данные 425 пациентов и проследили за 10 пациентами с коронавирусом 2019 nCov. Благодаря этим данным специалисты определили, что число зараженных коронавирусом людей удваивается в среднем каждые 7,4 суток, и в среднем каждый больной человек заразил 2,2 человека.
И хотя последний показатель не сигнализирует о возникновении эпидемии, впрочем он является полезной мерой безопасности. Базовое репродуктивное число вируса 2019 nCoV ниже, чем у кори (около 10), немного выше, чем у сезонного гриппа (1,3) и примерно похоже на вспышку атипичной пневмонии (SARS) в 2002-2003 годах (около 3).
Кроме того, исследователи установили, что передача коронавируса от человека к человеку впервые состоялась в середине декабря 2019 года.
Напомним, что инкубационный период китайского коронавируса согласно данным ВОЗ составляет от 2 до 12 дней, а согласно данным CDC – от 2 до 14.
К теме: Китайский коронавирус 2019-nCoV: симптомы
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.