Ученые узнали, где именно зарождается болезнь Альцгеймера
Накопление токсичных бляшек в мозге считается главной причиной развития неизлечимой болезни Альцгеймера.
Накопление белков бета-амилоидов в мозге является главной причиной гибели нейронов, запускающих необратимый процесс нейродегенерации. Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что болезнь зарождается в глубоких участках мозга, перед тем, как нарушить работу гиппокампа.
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Болезнь повреждает "серое вещество" головного мозга, что приводит к потери памяти и слабоумию. Это нарушение мозговых процессов, а не физических функций.
Где зарождается болезнь Альцгеймера
Исследователи смогли определить конкретные участки мозга, в которых зарождаются патологические процессы. Это поможет справиться с болезнью.
Эксперименты с мышами свидетельствуют, что накопление токсичных бляшек начинается в сосцевидном теле, полости прозрачной перегородки и субикулуме.
Перечисленные участки мозга болезнь поражает до проникновения в гиппокамп и кору головного мозга, которые отвечают за память и когнитивные функции. С их поражением и связаны неприятные симптомы.
Развитие болезни разделяют на четыре стадии когнитивных и функциональных нарушений
Как открытие поможет лечить болезнь Альцгеймера
Впоследствии ученые подтвердили результаты на тканях человека. Они предположили что, если болезнь зарождается, например, в сосцевидном теле, то плотность бляшек должна увеличиваться пропорционально развитию болезни.
Анализ тканей показал, что на поздней стадии болезни плотность амилоидных скоплений – наивысшая.
Изменения в мозге человека при развитии болезни Альцгеймера возникают по аналогичному типу,
– резюмировали авторы исследования.
Понимание участка зарождения болезни позволяет разработать новые терапевтические стратегии.
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