Ученые узнали, где именно зарождается болезнь Альцгеймера

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Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера / hauptstrasse100.at

Накопление токсичных бляшек в мозге считается главной причиной развития неизлечимой болезни Альцгеймера.

Накопление белков бета-амилоидов в мозге является главной причиной гибели нейронов, запускающих необратимый процесс нейродегенерации. Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что болезнь зарождается в глубоких участках мозга, перед тем, как нарушить работу гиппокампа.

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Болезнь Альцгеймера – что это?
Болезнь Альцгеймера, или Деменция – поражает одного из 20 людей старше 65 лет. Существуют разновидности этой болезни, которые поражают людей молодого возраста.

Болезнь повреждает "серое вещество" головного мозга, что приводит к потери памяти и слабоумию. Это нарушение мозговых процессов, а не физических функций.

Где зарождается болезнь Альцгеймера

Исследователи смогли определить конкретные участки мозга, в которых зарождаются патологические процессы. Это поможет справиться с болезнью.

Эксперименты с мышами свидетельствуют, что накопление токсичных бляшек начинается в сосцевидном теле, полости прозрачной перегородки и субикулуме.

Перечисленные участки мозга болезнь поражает до проникновения в гиппокамп и кору головного мозга, которые отвечают за память и когнитивные функции. С их поражением и связаны неприятные симптомы.


Развитие болезни разделяют на четыре стадии когнитивных и функциональных нарушений

Как открытие поможет лечить болезнь Альцгеймера

Впоследствии ученые подтвердили результаты на тканях человека. Они предположили что, если болезнь зарождается, например, в сосцевидном теле, то плотность бляшек должна увеличиваться пропорционально развитию болезни.

Анализ тканей показал, что на поздней стадии болезни плотность амилоидных скоплений – наивысшая.

Изменения в мозге человека при развитии болезни Альцгеймера возникают по аналогичному типу,
– резюмировали авторы исследования.

Понимание участка зарождения болезни позволяет разработать новые терапевтические стратегии.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Медицина Новости Здоровье исследования Лечение Здоровье
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