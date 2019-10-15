Ученые впервые оживили мертвый мозг мыши на длительное время

Японские ученые изобрели новую методику, с помощью которой мертвый мозг мыши успешно функционировал на протяжении месяца.

Раньше жизнь мертвого мозга можно было поддерживать не более чем несколько дней, сообщает Naked Science.

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Проблема была в том, что ткани быстро высыхают и погибают, если не сохраняются во влажной среде, наполненной питательными веществами. Однако вместе с этим избыточное количество жидкости приводит к нарушению газообмена и повреждению тканей.

Ученые применили новое специальное микрофлюидное устройство, которое помогло увлажнить ткани на оптимальном уровне. Благодаря этому ткани не нуждаются в погружении в жидкость –организм получает питательные вещества из влажной среды.

Исследования на мышах показали, что ткани могут оставаться живыми более 25 дней и поддерживать циркадный ритм (то есть мозг отличает день и ночь и должным образом работает по этому графику). На 25-й день ткани сохранили около 97 процентов начальной активности и потеряли ее только через следующие 10 дней.



Активность мозга мыши в течение 25 дней

Теперь команда ученых планирует провести ряд долгосрочных экспериментов, наблюдая за активностью кровеносных сосудов и движением клеток во время наращивания искусственных органов.

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