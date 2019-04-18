Ученые впервые оживили мозг мертвого животного

Американские ученые создали систему BrainEx, которая способна восстанавливать кровообращение и некоторые функции мозга свиньи, которая была мертвой несколько часов.

Несмотря на это, другие нервные процессы и восприятие восстановить не удалось, пишет журнал Nature.

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Эксперты сымитировали кровообращение, которое проходит через кровеносные сосуды головного мозга при температуре тела, равной 37°C.

Сначала ученые усыпили 32 свиней, после чего вытащили мозг. Органы поместили в специальные камеры системы через 4 часа после смерти.

Вместо крови использовалась искусственная кровь, не содержащая кровяных клеток и коагулярних веществ, но переносившая кислород с помощью соединения на основе гемоглобина, а также включавшая широкий спектр лекарственных соединений.

В течение шести часов вливания жидкости авторы работы наблюдали снижение темпов гибели клеток, частичное восстановление клеточных функций, включая прохождение импульсов через синапсы.

Мозг животного сохранял свою жизнедеятельность и структуру в течение 10 часов после смерти.

Это исследование опровергает тот факт, что мозг умирает мгновенно. Клетки органа разрушаются постепенно, и некоторые из этих процессов можно замедлить.

Эксперимент поможет продвинуть исследования лечения мозга после потери кровообращения. В частности, может помочь в изучении болезни Альцгеймера.

Чтобы провести эксперимент на человеческом мозге, нужно создать искусственную кровь, которая будет подходить организму человека и сможет питать орган после смерти.

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