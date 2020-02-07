Ученые впервые "расшифровали" раковые клетки и это может стать прорывом в лечении онкологии

Международная команда ученых впервые полностью расшифровала генетическую информацию 38 видов раковых клеток и составила перечень мутаций ДНК, которые приводят к развитию онкологических заболеваний.

Об этом сообщает издание BBC. Исследование "Анализ полного генома всех видов рака" (PCAWG) длилось более 10 лет, над которым работали около 1300 генетиков из 37 стран.

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Так, причиной любого рака являются мутации в ДНК. То есть рак – это не одно заболевание, которое возникает в различных органах, а общее название для двух сотен различных болезней. И все заболевания развиваются по одинаковой схеме: одна из клеток ткани мутирует, начинает быстро и бесконтрольно делиться и формируется опухоль.

Ученые сравнивают причины возникновения рака с пазлом с 100 тысяч фрагментов. К этому времени медики собирали общую картину только с каждым сотым фрагментом и не могли взглянуть на нее в целом.

О чем узнали ученые и как это поможет в борьбе с онкозаболеваниями

Участники проекта PCAWG полностью расшифровали генетическую информацию раковых клеток почти 2800 пациентов, страдающих от 38 различных видов онкологических заболеваний.

В результате исследования ученые сделали десятки открытий. Стало известно, что один и тот же вид рака могут вызывать различные наборы мутаций. Например, в клетках рака легких обнаружили до 100 тысяч мутировавших генов, а в других образцах детского рака мутаций было не более десяти.

Интересно и то, что одна и та же драйверная мутация может привести к развитию рака груди у женщин и рака простаты у мужчин. Это означает, что методы лечения могут быть одинаковыми и эффективными.

С помощью собранной информации о происхождении и развитии опухолей мы можем разработать новые способы ранней диагностики рака, более целенаправленные методы терапии и лечить пациентов с большим успехом,

– заявил член координационного комитета PCAWG Линкольн Стайн.

Также исследователи сообщили, что некоторые виды рака могут сформироваться за несколько десятилетий до установления диагноза, даже в детском возрасте. Эти знания могут помочь раньше диагностировать онкологию.

"Это показывает, что у нас есть гораздо больше возможностей раннего вмешательства, чем мы думали раньше", – информирует профессор Кэмпбелл.

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