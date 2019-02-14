Ученым впервые удалось вживить в грудь 24-летнего мужчины из Казахстана, страдающего сердечной недостаточностью последней стадии, устройство, которое заряжается беспроводным способом.

Более 50 лет назад врачи впервые имплантировали механический сердечный насос, известный как устройство желудочковой поддержки (ventricular assist device, VAD), в грудную клетку пациента, сердце которого не могло самостоятельно перекачивать кровь, пишет Leviticus Cardio.

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Но ученым из Национального исследовательского центра кардиохирургии в Астане удалось вживить в тело человека первое мобильное устройство, задача которого – помогать сердцу перекачивать кровь.

Сердечная недостаточность – что это? Это состояние, которое возникает из-за болезней сердца, которые уменьшают насосную функцию органа. То есть, сердце не может перекачивать достаточное количество крови или уменьшается его наполнение. По клиническим стадиям хроническая сердечная недостаточность делится на три стадии, последняя из которых не лечится и может привести к летальным последствиям.

Обычно VAD заряжается через шнур питания, который подключен к устройству и выходит из отверстия в брюшной полости пациента. Провод подключается либо непосредственно к электрической розетке для зарядки устройства, либо ко внешнему аккумулятору.



Ученые впервые вживили искусственное сердце с возможностью беспроводной зарядки

Пациентам с традиционными VAD необходимо постоянно носить с собой запасные батареи на случай сбоя или разрядки устройства. Чтобы заменить аккумулятор, у них есть 15 минут. К тому же, отверстие, через которое проходит шнур питания, является благоприятным для появления инфекций.

А вот беспроводной VAD не требует шнура питания благодаря системе зарядки. Она состоит из индуктивной катушки приемника, аккумулятора внутреннего контролера, которые имплантированы в грудь пациента.

Один заряд устройства может работать в течение 8 часов, а чтобы его зарядить, необходимо надеть жилет, который содержит наружную катушку, которая заряжает внутреннюю катушку с помощью электромагнетизма.



Один заряд устройства может работать в течение 8 часов

Чтобы отследить уровень батареи есть монитор на запястье. При разрядке или серьезных неисправностях срабатывает внутренняя вибрационная сигнализация. На случай, если что-то пойдет не так с беспроводной системой зарядки, предусмотрена опция резервного питания традиционным способом.

Это устройство позволяет людям свободно выполнять свои повседневные дела, не беспокоясь о подключении к источнику питания через провод, и на несколько часов можно забыть о необходимости быть подключенным к сети.

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