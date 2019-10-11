Ученые выяснили, как ультразвук лечит заболевания мозга

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Ультразвуковая стимуляция
Ультразвуковая стимуляция / techno.bigmir.net

Ультразвуковая стимуляция – перспективный способ борьбы с целым рядом заболеваний, включая нейродегенерацию и депрессию. Корейские ученые впервые описали механизм, по которому работает ультразвуковая стимуляция.

Ученые южнокорейского Института фундаментальных наук, о работе которых рассказывает Scince Daily, выяснили, как низкочастотный ультразвук влияет на активность нейронов, в том числе двигательных.

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Сфокусированный ультразвук может использоваться как эффективный инструмент для лечения заболеваний головного мозга, в частности, болезни Паркинсона.

В отличие от электростимуляции и установки имплантов, эта методика неинвазивная и безопасна для тканей.

Одним из перспективных подходов считается применение низкочастотного ультразвука низкой интенсивности.


Ультразвуковую терапию можно использовать для терапии

Эксперимент с мышами показал, что в первую очередь такая методика действует на кальциевый канал TRPA1 в астроцитах головного мозга.

Белок реагирует на механические колебания клеточной мембраны и открывает ионам кальция путь внутрь клеток. В ответ астроциты канала Best1 выделяют нейромедиатор глутамат, который усиливает передачу сигналов по синапсах в моторной коре.

Авторы предполагают, что ультразвуковую стимуляцию астроцитов можно использовать для терапии как физиологических, так и психических расстройств. В частности, методика будет эффективной в борьбе с симптомами сотрясения мозга, деменции и депрессии.

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Теги: Медицина Здоровье
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