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Ученые заявили, что читать эмоции людей с их выражения лица невозможно

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/ Unsplash

Настроение человека может показаться очевидным, если он улыбается или демонстрирует грусть. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что попытки определить эмоции на основе мимики почти всегда были ошибочными.

Мимика лица является плохим показателем для определения эмоции человека, говорится в исследовании. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Профессор Алекс Мартинес из Государственного университета штата Огайо в США заявил, что невозможно выявить истинные эмоции человека со стороны мимики лица.

Не все, кто улыбаются, радуются. Не все, кто счастливы, улыбаются. Если ты счастлив целый день – ты не будешь обязательно идти по улице с улыбкой на лице,
– пояснил профессор.

Алекс Мартинес сказал, что есть некоторые люди, которые утверждают, что они могут распознать эмоции других людей: виноват ли кто-то в преступлении или нет, доволен ли клиент после покупки и тому подобное.

"Наше исследование показало, что эти утверждения являются полным бредом. Вы не можете определить эти вещи", – ответил исследователь.


Иллюстративное фото / Getty Images

В одном эксперименте ученые показали участникам картинку с обрезанным лицом человека, который открыл рот в крике. По словам исследователя, когда люди смотрели на это, они думали: "Ого, этот парень очень раздражен". Но когда участники увидели полную фотографию, они поняли, что на фото изображен футболист, празднующий гол.


Иллюстративное фото / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье исследования Психология Здоровая жизнь
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