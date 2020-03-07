Ученые заявили, что симптомы коронавируса меняются

Китайские исследователи обнаружили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом Covid-19 по сравнению с началом вспышки вируса, которая началась на территории китайского города Ухань.

Об этом сообщает Social Science Research Network. По мнению исследователей, у тех, кто заболел позже, симптомы проявлялись не так явно.

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Исследователи разделили 89 пациентов Народной больницы Уханьского университета на две группы. В первой группе – 31 человек, все пациенты инфицировались с 16 по 22 января, во второй – 58 человек, зараженных с 23 по 29 января.

Какие симптомы были у больных, заразившихся с 16 по 22 января

высокая температура,

слабость,

боль в мышцах,

выделение мокроты,

пониженный уровень лимфоцитов.

Симптомы у пациентов, которые были инфицированы коронавирусом с 23 по 29 января

Симптомы отсутствовали или были выражены слабее, а также появились новые:

кашель,

тошнота,

диарея,

тяжесть в груди.

В заключении ученые заявили, что коронавирус нового типа может постепенно трансформироваться в вирус, похожий на грипп. Covid-19 также может не проявлять себя в организме достаточно длительное время

"Для Covid-19 данные на сегодняшний день предполагают, что 80% инфекций являются легкими или бессимптомными, 15% являются тяжелыми инфекциями, которые требуют кислородной терапии, и 5% являются критическими случаями, которые требуют искусственной вентиляции легких", – подчеркнули в Минздраве.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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