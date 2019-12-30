Ученых, создавших ГМО-детей, посадили из-за опытов над эмбрионами

Генетика, который создал первых ГМО-младенцев, утверждая, что лишил их от опасности заражения ВИЧ, приговорили к трем годам тюрьмы. Его соратников тоже привлекли ответственности за эксперименты над человеческими эмбрионами.

Китайского ученого Хэ Цзянькуя посадили за опыты по созданию ГМО-детей, пишет Хайтек. В прошлом году ученый прославился на весь мир, объявив о рождении первых генетически отредактированных детей.

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С ДНК девочек-близнецов был удален ген, который делает их уязвимыми к ВИЧ. В научном сообществе его опыты называли неэтичными и мошенническими.

После этого им заинтересовались спецслужбы, а теперь суд вынес решение: помимо тюремного срока, Цзянькуя приговорили к солидному штрафу: 3 млн юаней (около $430 тысяч).



Хе Цзянькуя осудили за опыты над человеческими эмбрионами / Фото: The He Lab / Wikipedia

Вместе с ним осуждены еще двое ученых: Чжан Женьли получил два года тюрьмы и 1 млн юаней штрафа, а Цинь Цзиньчжоу – получил 1,5 года заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года и штраф в 500 тысяч юаней.

Суд проходил в закрытом режиме, поэтому известен лишь вердикт.

Опыты команды признаны незаконным сговором с целью получения прибыли. По данным суда, сообщники подделали документы о соответствии эксперимента морально-этическим нормам.



Родители, которые согласились на эксперимент, не знали, что метод незаконный / Фото: Unsplash

Супружеские пары, которые участвовали в опытах, ввели в заблуждение – те считали, что опыты проводятся законно. Также злоумышленники не поставили в известность об изменении генома эмбрионов врачей, которые проводили операции по искусственному оплодотворению.

Суть "защиты от ВИЧ" заключалась в следующем. В каждой из трех отобранных пар отец был болен ВИЧ. С помощью CRISPR-Сas9 исследователи отключали у эмбрионов ген CCR5, ответственный за кодирование белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку.

По данным суда, после ЭКО родились три девочки с измененной ДНК.