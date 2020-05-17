Ученый, который первым забил тревогу, рассказал, как в Китае замалчивали эпидемию

Власти Уханя скрывали правду о вспышке эпидемии коронавируса в январе. Чиновники обесценивали опасность нового вируса и не называли точное количество инфицированных.

Про це повідомило видання CNN. В дослідженні йдеться про китайського науковця відомого як "герой SARS", він також боровся зі спалахом епідемії атипової пневмонії у 2003 році.

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Вчений першим публічно заявив про передачу вірусу від людини до людини

Саме Чжун Наньшань 20 січня заявив в ефірі державного телебачення CCTV, що коронавірус може передаватися від людини до людини.

Попри те, що місцева влада Уханя стверджувала, що прямих доказів такої передачі немає. Чиновники заявляли, що ситуація під контролем.

Герой-дослідник провів власне розслідування

18 січня вчений зі своєю командою відправився в Ухань, щоб провести розслідування. Вже тоді він зібрав безліч доказів того, що ситуація набагато серйозніша, ніж повідомили в офіційних звітах.

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Місцевій владі не подобалося говорити правду,

– розповів Чжун Наньшань.

Саме він заявив про потребу закрити Ухань

Влада продовжувала мовчати про справжні масштаби захворювання. Епідеміолог запідозрив проблему тоді, коли офіційне число випадків зараження в Ухані залишалося незмінним впродовж понад 10 днів.

На той час інфекція вже поширилася далеко за межі Уханя.

Саме Чжун Наньшань запропонував закрити Ухань, аби зупинити поширення епідемії. Втім, інфекція вже не піддавалася контролю і набула масштабів пандемії.

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