Ученый предлагает "генетический Tinder": как будет работать приложение для знакомств
Ученый предлагает разработать приложение для знакомств по генетическому принципу отбора. Автор считает, что такая инициатива снизит количество детей с наследственными заболеваниями.
Гарвардский биолог Джордж Черч руководит лабораторией, которая изучает генетические факторы старения и способы уничтожения вирусов и наследственных заболеваний. Однако среди работ Черча есть и спорные замыслы, пишет ZME Science.
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Приложение по данным ДНК
По замыслу ученого, программа изучит потенциальных партнеров по данным об их ДНК и покажет пару только с теми, кто генетически совместим.
Под "совместимостью" понимается низкий риск наследственных заболеваний у потенциальных детей.
Если бы каждый подбирал себе пару на основе генетических данных, человечество избавилось бы от 7 тысяч наследственных болезней,
– утверждает ученый.
Приложение имеет цель уменьшить количество детей с врожденными патологиями / Фото: pixabay.com
Следовательно, это экономия более 1 миллиона долларов ежегодно на медицинском обслуживании.
Пока неизвестно, какие наследственные болезни будут включены в приложение и как алгоритм будет проводить подбор пар.
Специалисты отмечают, что принцип работы генетического приложения для знакомств страшно напоминает евгенику. Кроме того, связь многих заболеваний с наследственностью недостаточно изучена.
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