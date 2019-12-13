Ученый предлагает "генетический Tinder": как будет работать приложение для знакомств

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Приложение, которое подбирает пару по генам / coachseduction.com

Ученый предлагает разработать приложение для знакомств по генетическому принципу отбора. Автор считает, что такая инициатива снизит количество детей с наследственными заболеваниями.

Гарвардский биолог Джордж Черч руководит лабораторией, которая изучает генетические факторы старения и способы уничтожения вирусов и наследственных заболеваний. Однако среди работ Черча есть и спорные замыслы, пишет ZME Science.

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Приложение по данным ДНК

По замыслу ученого, программа изучит потенциальных партнеров по данным об их ДНК и покажет пару только с теми, кто генетически совместим.

Под "совместимостью" понимается низкий риск наследственных заболеваний у потенциальных детей.

Если бы каждый подбирал себе пару на основе генетических данных, человечество избавилось бы от 7 тысяч наследственных болезней,
– утверждает ученый.


Приложение имеет цель уменьшить количество детей с врожденными патологиями / Фото: pixabay.com

Следовательно, это экономия более 1 миллиона долларов ежегодно на медицинском обслуживании.

Пока неизвестно, какие наследственные болезни будут включены в приложение и как алгоритм будет проводить подбор пар.

Специалисты отмечают, что принцип работы генетического приложения для знакомств страшно напоминает евгенику. Кроме того, связь многих заболеваний с наследственностью недостаточно изучена.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье ДНК исследования Женское здоровье Здоровая жизнь
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