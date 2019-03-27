Ученый создал алкоголь, который не будет вызывать похмелья

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Разработчик алкоголя без похмелья Дэвид Натт
Разработчик алкоголя без похмелья Дэвид Натт / theguardian.com

Британский исследователь заявил: через 5 лет в продаже появится алкоголь, который не будет вызывать похмелья. Все дело – в спирте.

Разработчик продукта, профессор Имперского колледжа Лондона и научный сотрудник Хамерсмитской больницы Дэвид Натт изобрел синтетический спирт Alcarelle еще в 1983 году, пишет Guardian.

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Этот спирт позволяет чувствовать опьянение, но не приводит к интоксикации. Несмотря на это, вкус алкоголя не слишком приятный, поэтому ученые пытаются усовершенствовать напиток.

 
Похмелье – симптомы
  • нестерпимая головная боль пульсирующего характера;
  • сухость во рту, изжога, жажда
  • сердцебиение, нарушение ритма сердца
  • усиленное выделение мочи, нарушение стула;
  • резкое психическое восприятие окружающей среды, дрожание конечностей и всего тела, раздражительность
  • покраснение глаз, чувствительность к свету и шуму, потеря аппетита
  • депрессия, может охватить так называемая "адреналиновая тоска" – чувство вины, ощущение, что накануне сделал что-то неподобающее и неправильное.

Ученый объединился с диетологами, чтобы представить готовый напиток для одобрения регулирующим органам. Обычно это занимает около 5 лет, но из-за уникальности напитка, может пойти и больше времени.

Alcarelle, вероятно, будет регулироваться как пищевая добавка или ингредиент. Поэтому проводятся не клинические испытания, а тестирование на безопасность. Продукт еще не прошел эту процедуру, поэтому пока продегустировать его можно только в лаборатории Натта.

Известно, что напиток не будет плохо влиять на печень. Однако он содержит много химических соединений, которые могут влиять на другие органы и функции человека.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования Алкоголь
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