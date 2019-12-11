Ученым удалось определить, какие гены провоцируют аутизм

Ученые обнаружили соединение генов, которое поможет найти ключ к лечению аутизма и других расстройств, характеризующихся задержкой умственного развития.

Исследование международной группы ученых опубликовано на сайте Квинслендского университета.

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Нарушение интеллектуального развития и аутизма невозможно вылечить по одному гену. При таких заболеваниях в механизм вовлечено более 1000 разнообразных генов.

Генетическое соединение отвечает за развитие аутизма

Следовательно, в новом исследовании ученые пытались найти генетическое соединение, которое и нарушает нормальное развитие мозга.

Команда обнаружила ген USP9X, регулирующий сеть генов, которые лежат в основе нарушений умственного развития и расстройств, связанных с аутизмом.

Эксперименты на грызунах свидетельствуют, что USP9X регулирует семейство белков, которые в свою очередь влияют на взаимодействие нейронов мозга.



USP9X регулирует семейство белков, что является решающим для полноценной работы мозга

Наблюдения показали, что существует критический двухнедельный период после рождения ребенка, когда USP9X имеет решающее значение для развития мозга.

Такое открытие может быть новым подходом лечения, в частности терапевтического вмешательства.

Ориентируясь на выявленную сеть генов, можно разработать методы лечения пациентов с неврологическими расстройствами,

– заявил автор исследования Майкл Пайпер.

Ученые пока не представили конкретных терапевтических способов лечения, которые будут тестировать на следующем этапе исследовании.