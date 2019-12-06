Ученым удалось остановить устойчивый туберкулез

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Новое лечение устойчивого туберкулеза / orobofm.com.br

Ученым удалось побороть инфекционные заболевания у людей, которые имели резистентность к препаратам. Следовательно, пол миллиона людей, на которых больше не действовали препараты, теперь имеют шанс на выздоровление.

Исследователи Университета Суррея нашли жизненно важный механизм возбудителя туберкулеза, воздействуя на который можно остановить прогрессирование болезни.

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По данным ВОЗ, по состоянию на 2019 год 484 тысячи человек болеют устойчивой формой туберкулеза, а 1.5 млн человек ежегодно умирает от заболевания.

Нынешнее лечение не помогает, потому что штаммы возбудителя туберкулеза приобрели устойчивость и не реагируют на препараты.

 
Резистентность – что это?
Резистентность к антибиотикам или устойчивость к антибиотикам – это процесс, при котором у бактерий со временем развивается устойчивость к антибиотикам. По мере развития устойчивости, эффективность лекарства постепенно снижается и в результате теряется полностью.

Возбудителем туберкулеза является бактерия Mycobacterium tuberculosis. Анализируя процессы размножения и распространения патогена, ученые нашли его уязвимое место в источнике азота, который необходим для разделения туберкулезной палочки и производства белков.

Открытие ученых

Ученые выяснили, что наибольшую часть азота для выживания бактерия получает из аминокислоты глутамина в клетках крови.

Следовательно, ограничение доступа к азоту остановит рост бактерии внутри клеток крови, а потому, исключит распространение заболевания.

Новые препараты должны быть способны блокировать бактерии и предотвращать их размножение и распространение по организму.

Ученые отмечают, что продолжают исследование. Однако, результаты, которые они уже получили говорят о том, что побороть резистентный туберкулез удастся.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Медицина исследования
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