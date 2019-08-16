Удалось омолодить старый мозг

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Удалось омолодить старый мозг (иллюстрация)
Удалось омолодить старый мозг (иллюстрация) / macleans.ca

Исследователи из Кембриджского университета стволовых клеток в Великобритании смогли обратить старение головного мозга у крыс.

Исследователи изучили центральную нервную систему молодых и старых грызунов, пишет MedicalXpress.

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Это нужно для определения влияния увеличения жесткости мозга на функции клеток-предшественников олигодендроцитов.

 
Олигодендроциты – что это?

Это тип клеток мозга, разновидность нейроглии. Основные их функции поддерживать и изолировать аксоны (отростки нейронов) в центральной нервной системе (головной и спинной мозг) некоторых позвоночных.

Олигодендроциты создают миелиновую оболочку и увеличивают скорость прохождения импульсов. Известно, что эта оболочка повреждается при рассеянном склерозе.

Во время эксперимента биологи пересаживали олигодендроциты старых крыс в мозг молодых животных. Оказалось, что при этом клетки возвращались к молодому фенотипу. Ученые также создали различные материалы, имитирующие молодой и старый, более жесткий мозг.

via GIPHY

В олигодендроцитов удаляли белок Piezo1, который сигнализирует клетки, мягкая среда или твердая. При отсутствии белка клетки даже жесткий материал "считали" мягким и восстанавливали прежнюю способность к регенерации.

Ученые надеются, что результаты их работы помогут разработать новые подходы лечения пациентов с рассеянным склерозом.

 
Рассеянный склероз – что это?

Это довольно распространенное, однако не до конца изученное заболевание. В мире более 2 миллионов человек страдают этим недугом. При рассеянном склерозе (РС) иммунная система полностью уничтожает защитную оболочку, которая защищает нервы (миелиновая оболочка). В результате разрушается взаимосвязь между мозгом и другими частями тела.

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