Новый препарат остановил развитие раковых опухолей различных типов у 50% пациентов без сопутствующего курса химиотерапии и у 70% в группе, где он принимался в комплексе с химиотерапией. Врачи заявили об удивительных результатах первого этапа клинических испытаний, кроме того, побочных эффектов препарат почти не вызвал у пациентов.

Как действует новый препарат

Лечение направлено на свойство раковых клеток восстанавливать свою ДНК, что способствует репарации белок ATR. Ингибитор ATR препарат берзозертиб применялся либо самостоятельно, либо в комбинации с химиотерапией среди 40 пациентов с тяжелыми формами опухолей различных типов. Результаты опубликовали на сайте Института исследований рака Великобритании.

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Препарат прошел первый этап клинических исследований

Берзозертиб остановил рост опухолей у половины пациентов как при монолечении, так и в комплексе с химиотерапией. В этой группе у 71% пациентов наблюдалась стабилизация развития болезни.

Первая фаза клинических исследований предназначена для проверки безопасности терапии и поэтому очень неожиданно увидеть такой ​​клинический ответ на этой стадии, – прокомментировали авторы.

Например, у одного пациента с метастатическим раком кишечника выживаемость без прогрессирования развития болезни составила 29 месяцев.

Перспективы препарата

Наблюдения показали, что берзозертиб вызвал только слабые побочные эффекты.

Сейчас ученые планируют дальнейшие клинические исследования берзозертиба, а также намерены протестировать другие лекарственные средства, направленные на блокирование ATR.