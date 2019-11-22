Удивительные рефлексы организма: список и объяснение

Почему врачи стучат молоточком по колену и почему кашель не всегда стоит лечить. Какие рефлексы мы можем контролировать, а какие не зависят от человека.

Мы eбираем руку, когда прикасаемся к горячему, закрываем глаза, когда на нас летит мяч. Wonder рассказал, почему такие реакции контролируются почти мгновенно, на уровне спинного мозга, и являются рефлексами.

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Безусловные и условные рефлексы

Рефлекс – это быстрая реакция нервной системы на раздражитель, реакция не находится в зоне нашего контроля. С большинством рефлексов мы рождаемся, – это безусловные рефлексы.

Но есть и условные рефлексы, те, которые мы получили в течение жизни.

Автономные и детские рефлексы

Иногда после смерти мозга пациенты могут шевелить конечностями. В таком случае говорят о спинальных рефлексах, которые возникают в течение 24 часов после смерти головного мозга.

Значительная часть рефлексов – автономная. Это скачки артериального давления в ответ на стресс, или процесс пищеварения после того, как пища попала в желудок.

У младенцев есть определенные рефлексы, которые во взрослом возрасте не встречаются: сосательный, поисковый.



Сосательный рефлекс у детей

Защитный кашель

Мы привыкли говорить о кашле не в положительном контексте, на самом деле кашель может быть рефлексом, который помогает нам оставаться здоровыми. Ведь во время кашля человек избавляет дыхательные пути от патогенных частиц.

Поэтому подавлять такой рефлекс лекарствами следует не всегда. Кроме того, если человек подавился и закашлялся, не стоит стучать по спине – внешнее влияние не поможет так, как кашель.

Кашель – защитный рефлекс, срабатывающий при попадании инородных частиц в гортань, глотку или бронхи.

Чихание тоже является рефлексом, который срабатывает, если в бронхи или гортань попадают частицы пыли, слизи или пыльцы.

Почему при звуках воды хочется в туалет

Хоть окончательно наука не дает ответа, почему это происходит, есть предположение, что во время того как проходит мочеиспускание, мы привыкли, что это действие сопровождается характерными звуками, не только мочи, но и смыванием воды и даже мытья рук.

Это своего рода условный рефлекс, прочно закрепившийся в нашем сознании. Некоторые люди могут захотеть в туалет, даже когда просто смотрят на воду.

Что проверяют врачи, когда стучат молоточком по колену

Влияние стимула, в данном случае – молоточка, заставляет бедренную мышцу немного растягиваться.

Чувствительные (сенсорные) нервы посылают в спинной мозг соответствующий сигнал с двигательного нерва, заставляя мышцу сократиться, при этом колено слегка разгибается.

Это простая реакция, так называемая рефлекторная дуга (то есть работает через один нервный синапс) – рефлекс, который помогает врачу многое понять о состоянии нервной системы.



Врачи применяют молоточек для проверки состояния нервной системы

Учитывая простоту и скорость исполнения, неудивительно, что постукивание молоточком стало частью стандартного обзора.

Другие удивительные рефлексы

Покраснение от стыда, чрезмерного волнения или эмоционального напряжения. Такой рефлекс связан с гиперактивностью симпатической нервной системы.

Мурашки спровоцированы холодом или эмоциями – здесь, скорее всего, происходит "сбой системы", поскольку активизируются те же каналы связи, что и при сигнале о низкой температуре.

Зевота тоже не имеет точного объяснения. Здесь существует две версии: дело в нехватке кислорода, или необходимости поддерживать оптимальную температуру мозга.

Последняя гипотеза более вероятна, ведь при изменении высоты люди тоже склонны зевать.

Ученые предполагают, что именно человеческие рефлексы в будущем могут помочь создать уникальные системы защиты.

Ведь биометрические данные можно скопировать, а вот скопировать саккады (микродвижения глаз во время созерцания чего-либо) другие рефлекторные вещи – сложно.

Возможно, странные человеческие рефлексы сыграют важную роль в формирование новой кибербезопасности.

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