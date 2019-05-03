Угадайте страну по системе здравоохранения: тест

В каждой стране мира действует своя особая система финансирования и организации медицинских услуг. Иногда они бывают достаточно сложными и запутанными – даже для самих граждан

Бесплатных медицинских услуг не существует. Существуют различные системы оказания медицинских услуг.

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Сегодня попробуем представить себя жителями разных уголков мира и угадать страну по системе здравоохранения. Пройдите тест, который мы создали совместно с Министерством здравоохранения Украины, и попробуйте понять, о какой стране идет речь исключительно по ее системе здравоохранения.

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