Угадайте страну по системе здравоохранения: тест

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Бесплатных медицинских услуг не существует
Бесплатных медицинских услуг не существует / 24 канал

В каждой стране мира действует своя особая система финансирования и организации медицинских услуг. Иногда они бывают достаточно сложными и запутанными – даже для самих граждан

Бесплатных медицинских услуг не существует. Существуют различные системы оказания медицинских услуг.

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Сегодня попробуем представить себя жителями разных уголков мира и угадать страну по системе здравоохранения. Пройдите тест, который мы создали совместно с Министерством здравоохранения Украины, и попробуйте понять, о какой стране идет речь исключительно по ее системе здравоохранения.

 

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Здоровье Новости Здоровье Медицина Медицинская реформа Тесты
Источник: 24 канал
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