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Угроза коронавируса: как в Украине готовят больницы и медиков

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Эвакуация украинцев из Уханя должна была состояться 11 февраля. Однако чартерный рейс за ними до сих пор не прилетел. Власть говорит – вылетит изо дня на день. Учреждения здравоохранения, в которые будут госпитализировать пациентов с подозрениями на смертельную инфекцию, уже определили.

Людей с подозрением на коронавирус планируют поместить в отдельные боксы инфекционного отделения четвертой столичной больницы. Медики и другие пациенты отделения с ними не будут контактировать. Врачи смогут находиться внутри только в костюмах с высокой степенью защиты.

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В больнице сообщают, что их отделение полностью готово реагировать на случаи коронавирусной инфекции. Медики говорят, они полностью отработали на другом пациенте алгоритм действий. В Украине коронавирус определяют методом исключения.

Будут брать материалы на исследование гриппа и других респираторных вирусов. В случае получения отрицательного результата, уже здесь, в нашей вирусологической референс-лаборатории центра, которая имеет тест-системы на коронавирус, будут проводить исследования именно на наличие этой инфекции,
– сообщила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Кошалко.

К слову, ни одно подозрение на коронавирус в Украине не подтвердилось. Однако если такое произойдет, в каждой области определили медучреждения, куда будут госпитализировать инфицированных. Врачи-инфекционисты уверяют, что бояться коронавируса не стоит – большая вероятность в Украине подцепить грипп. Всего за неделю в Украине от осложнений гриппа умерло восемь человек.

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Автор: Катерина Степанова
Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 Медицина Здоровье Министерство здравоохранения Украины
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