Угроза увольнения медиков или закрытия больниц существует, – эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что из-за медицинской реформы могут остаться без работы примерно 50 тысяч медиков. При этом возможно и закрытие почти 332 больниц. Председатель ассоциации "Экосистема здравоохранения" Евгений Прилипко объяснил, почему такая угроза действительно существует.

Эксперт в эфире 24 канала заметил, что проблема именно в Министерстве здравоохранения.

Обратите внимание Откуда эти цифры, – экс-заместитель Супрун прокомментировал увольнение 50 тысяч медиков

По его словам, обвинять в этом нужно не Национальную службу здоровья Украины, а именно Министерство здравоохранения, ведь именно в его обязанностях – подготовить медицинские учреждения к работе в новых условиях.

"В условиях постоянных изменений руководства, снятия с себя ответственности за подготовку медучреждений и перекладывание этого на регионы, которые просто не справились – привело к тому, что угроза увольнения и закрытия существует. Эти спонтанные и хаотичные решения в регионах об увольнении медицинских работников – как раз неготовность работы в новых условиях", – отметил Прилипко.

В то же время он отметил, что не уверен, что количество медиков именно таково – 50 тысяч.

Однако, безусловно, это яркая и красивая цифра, которой можно громко заявлять, что мы спасаем эти 50 тысяч медиков,

– сказал он.

Как подтвердил Прилипко, не все зависит от конкретного руководителя медицинского учреждения. "Одно медицинское учреждение не может стать счастливым в новых условиях, если вокруг не работает сеть предоставления медицинских услуг", – пояснил эксперт.

► Как должно происходить "преобразование" работы медучреждений

Прилипко рассказал, что для того, чтобы медучреждения улучшили свою работу и перешли на новый уровень – нужно время и поддержка местных властей. Сначала должны определять функции каждой больницы, осуществлять тщательный анализ, собирать данные о потребностях пациентов или граждан, проживающих на определенной территории. Также происходит соответствующий анализ расходов медицинского учреждения и избирается место каждого медицинского учреждения в сети оказания медицинской помощи.

После этого делается дорожная карта преобразований и каждое заведение движется в том направлении, в котором ему нужно. В этом постепенном переходе местные власти должны поддержать медучреждения,

– сказал эксперт.

"Эту работу нужно будет сделать до конца 2020 года. Это домашнее задание – называйте как хотите. Для того, чтобы в этот период мы не потеряли медицинских работников, принимается решение оставить медицинские учреждения на уровне субвенции прошлых лет. Это, конечно, ударит по тем, кто рассчитывал получать больше", – добавил Евгений Прилипко.

Что известно о вероятной отмене медреформы?

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 июня меняется финансирование медицинских учреждений. Это, соответственно, останавливает реализацию второго этапа медицинской реформы, которая началась 1 апреля.



Экс-заместитель Ульяны Супрун Ольга Стефанишина заявила, что остановка реформы вернет украинцев в прошлое и мы дальше будем платить взятки за медицинские услуги.