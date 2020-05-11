В Ухане впервые с апреля зафиксировали новые случаи коронавируса

В китайском Ухане, который раньше был эпицентром распространения коронавируса, впервые с начала апреля зафиксировали новые случаи COVID-19. Заболели пятеро местных жителей.

Случаев заражения коронавирусом в Ухане не фиксировали с 3 апреля, сообщает BBC.

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Однако уже 10 мая в городе, который ранее был эпицентром распространения COVID-19, обнаружили 5 новых случаев заражения.

Сперва у всех пяти пациентов болезнь проходила бессимптомно, но впоследствии у них подтвердили коронавирус,

– говорится в сообщении.

К слову, 11 новых инфицирований зафиксировали и в городе Шулан, что в провинции Цзилинь, у границ с Россией и Северной Кореей. Все случаи завезены из-за границы.

Коронавирус в Китае: основное

Впервые болезнь зафиксировали в городе Ухань, который стал эпицентром распространения COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Китае коронавирусом заболели 82 918 человек, из них 4 633 больных умерли, еще 78 144 – выздоровели.

Карантинные ограничения в стране начали ослаблять. В китайской провинции Хубэй впервые за 3 месяца карантина ученики пошли в школу. Сейчас вернуться в учебные заведения позволили только старшеклассникам, которые летом должны сдавать экзамены.

В Китае также восстанавливают внутренний туризм. 104 миллиона туристов за 4 дня принесли в бюджет страны более 6 миллиардов долларов прибыли.

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