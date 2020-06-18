Если близкий человек болеет коронавирусом COVID-19 дома, вы можете сделать несколько шагов, чтобы помочь ему выздороветь.

Прежде всего: ограничьте свои прямые контакты с больным. Оставайтесь на расстоянии 1,5-2 метров, когда можете, посоветовал доктор Тернер Овертон (Turner Overton), доцент медицины в Университете Алабамы в Бирмингеме (США), пишет healthday.

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Если возможно, спите в разных комнатах и ​​попросите члена вашей семьи изолировать себя в определенной комнате дома.

Защита и уход

Носите маску и часто мойте руки с мылом и водой. Но не оставляйте близкого человека в полном одиночестве.

Часто проверяйте, чтобы убедиться, что он или она в порядке. Следите, чтобы пил достаточно воды и ел,

– сказал Овертон.

Контроль кислорода

Также убедитесь, что у больного не развиваются симптомы, которые могут указывать на недостаточный уровень кислорода: синие губы, синие пальцы рук или ног, постоянная головная боль, медленное мышление, одышка в покое и неспособность говорить из-за этого, очень высокая температура.

Помните, у вас тоже может быть коронавирус, даже если нет симптомов. Если да, вам не нужно проходить тестирование. Необходимо изолировать себя в течение 14 дней после того, как близкому человеку поставили диагноз COVID-19, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Люди с легкой формой COVID-19 могут принимать лекарства, отпускаемые без рецепта, для облегчения симптомов, в том числе парацетамол или ибупрофен от головной боли и высокой температуры.

Я рекомендую средства, отпускаемые без рецепта, если есть заложенность носа, и безрецептурные средства против кашля, особенно перед сном. Противодиарейные препараты рекомендуются, если диарея является основным симптомом заболевания,

– сказал Овертон.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала