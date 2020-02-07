Как ухаживать за жирной кожей лица: советы дерматолога

Люди с жирной кожей часто крайне негативно настроены к ней, однако, у жирной кожи есть преимущества, в сравнении с сухой кожей. Такая кожа, как правило, устойчивее к воздействию окружающей среды, на ней менее заметны морщины.

В желании избавиться от жирного блеска люди часто прибегают к достаточно агрессивным методам очистки: мыло (иногда хозяйственное), спиртовые растворы, скрабы, рассказала дерматолог Анна Трушина.

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Но использование "сильных" моющих средств может привести к обратному эффекту: чрезмерной выработке кожного сала, раздражению кожи и появлению воспаления. Деликатный уход, который позволяет найти баланс между устранением избыточной жирности и увлажненностью – это ключ к красоте жирной кожи.

Как ухаживать за жирной кожей?

Дважды в день очищайте кожу с использованием мягких пенных муссов, гелей или пенок. Средство необходимо вспенить в ладонях и затем мягкими массажными движениями умыть лицо, уделяя особое внимание проблемным зонам. Избегайте трения и грубого механического воздействия на кожу, это может привести к ее травмированию и воспалению.

При наличии комедонов ("черных точек") обратите внимание на средства, содержащие в составе салициловую кислоту.



Жирная кожа нуждается в особом уходе / Pinterst

Все косметические средства, используемые вами, должны быть с пометкой "некомедогенно" на этикетке (то есть они не будут закрывать поры), в том числе средства для очистки. К комедогенным компонентам относятся, в частности, масло авокадо, масло какао, кокосовое масло, масло энотеры, ланолин, лаурет-4, лауриновая кислота, красные красители, соевое масло, стеариновая кислота и много других.

Не используйте косметику на основе спирта.

Жирная кожа также нуждается в увлажняющем уходе. Используйте увлажняющие средства с легкой текстурой, в форме эмульсии, геля, сыворотки.

В солнечные дни используйте солнцезащитные средства.

Выбирайте декоративную косметику на водной основе без масел, не забывайте смывать ее перед сном.

В течение дня для устранения жирности можно использовать бумажные салфетки. Аккуратно промокните излишки жира, или используйте матирующие салфетки.

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