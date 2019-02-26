Уколов можно не бояться: создали "умные" иглы для инъекций

Многие инъекции требуют точного попадания в определенную ткань или участок, который расположен в теле. Поэтому американские разработчики создали "умную" иглу для инъекций.

"Умная игла для целевых инъекций в ткани" (Intelligent-Injector for Tissue-Targeting или i2T2) способна провести процедуру с высокой точностью и совершенно безопасно, пишет Science Daily.

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Ученые использовали стандартные компоненты для инъекций – шприц и иглу, – дополнив их миниатюрными электронными элементами.

Главная деталь – это датчик для обнаружения изменений давления, когда его кончик проходит через различные типы тканей с различной плотностью. Например, игла может быстро определить, в каком слое глаз она находится.

Исследователи ожидают, что разработка облегчит работу врачей, поскольку любая ошибка при введении инъекций может стать причиной серьезных проблем.

Биоинженеры уже испытали i2T2 на животных. Результаты показали, что "умная" игла точно попадает в цель.

По словам разработчиков, их интересует прежде всего применение i2T2 для особо сложных инъекций в ткани глаза, в узкую щель с внутренней стороны глазного яблока, между его сосудистой оболочкой и склерой (белковая оболочка). Чтобы доставить лекарства необходимо пройти сквозь тончайшую склеру и остановиться.

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