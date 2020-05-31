В мире продолжаются около 70 разработок вакцины против коронавирусной болезни, украинских среди них нет.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

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Ляшко напомнил, что с момента начала разработки вакцины до завершения может пройти в среднем 18 месяцев.

Мы понимаем, что имеем пятый месяц циркуляции возбудителя в нашей популяции, поэтому вакцину ожидать стоит, но не стоит вот-вот, очень быстро. Хотя некоторые разработки вакцины уже пошли на вторую и третью стадии клинических исследований. Украинских разработок среди них нет,

– сказал он.

По словам главного санитарного врача Украины, они обращались в Академию медицинских наук и Академию наук с вопросом того, можно ли в Украине надеяться на разработку вакцины.

"Наши академики ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины", – пояснил Ляшко.

Он добавил, что сейчас в Украине проходят клинические испытания четырех препаратов против COVID-19.