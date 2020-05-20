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Украина преодолела первую волну коронавируса, – Зеленский

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Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине / УНН

Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось пройти первую волну распространения коронавирусной болезни. К тому же, президент выразил надежду, что второй волны может не быть.

Оптимистичный прогноз господин Президент сделал во время своей пресс-конференции, пишет 24 канал.

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За месяц мы сможем выйти из всех этапов ослабления карантина, если не будет второй волны. Первую волну мы прошли. Я в этом уверен,
– заявил Зеленский.

В Украине по состоянию на 20 мая официально подтвердили 19 230 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки выявили 354 новых случая заражения инфекцией.

Новость дополняется...

 

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Здоровье Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Коронавирус в Украине
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